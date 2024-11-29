تسلح بسكين وشفرة حلاقة: مجرم خطير في قبضة الأمن..

توفرت معلومات لدى مصلحة المتابعة الميدانية مفادها تواجد منحرف خطير معروف في مجال ترويج المخدرات ومحل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية وجهات قضائية مختلفة من أجل “ترويج المخدرات، السرقة، العنف، تكوين وفاق والتشويش.

أمكن لمصلحة المتابعة الميدانية من الاطاحة بالمعني بعد نصب كمين محكم له علما انه كان متسلحا بسكين وشفرة حلاقة وحاول التصدي للدورية الا انه تمت السيطرة عليه دون تسجيل اي اضرار بدنية، تم للغرض تقديمه الى مقر مركز الاستمرار .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر من أجل “مسك سلاح ابيض” وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.