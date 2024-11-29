هام/ وزير النقل يؤكّد إعلان رخص جديدة للتاكسي الفردي خلال 10 ايام بهذه الولاية



أدى وزير النقل، رشيد عامري، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، زيارة إلى ولاية الكاف، عاين خلالها وضعية المرافق التابعة لكل من الشركة الجهوية للنقل بالكاف والشركة الوطنية للسكك الحديدية، ثم تنقل إلى ساقية سيدي يوسف صحبة الإطارات الجهوية بالكاف.

وبخصوص إسناد رخص جديدة لسيارات التاكسي الفردي بالجهة، أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن القائمة الأولية في ظرف 10 أيام، حسبما نقلته اذاعة الجوهرة.

واوضح الوزير إن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات الأخرى من أجل تطوير عمل الشركات الجهوية للنقل وتقديم خدمات مرضية للمواطنين.

وأضاف أن العمل متواصل من أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل وتطوير الأسطول الخاصة بمختلف الشركات الجهوية للنقل، وفق ذات المصدر.