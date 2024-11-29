السجن لشخص تهكّم على الوحدات الأمنية والعسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي

تم ختم الابحاث و اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس طاقم حراسة لاحدى النزل بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات بعد ان قام بمجموعة من التدوينات تهكم فيها على الوحدات الامنية و العسكرية، حسبما نقلته اذاعة اي اف ام عن مصادر مطلعة.ووفق ذات المصادر، فان وحدات الامن في الحمامات الجنوبية قامت بايقافه في مرحلة اولى اين تم الاستماع اليه.وبمراجعة النيابة العمومية بقرمبالية تمت احالته على احدى الفرق المختصة في تونس العاصمة لمواصلة الابحاث معه ثم احالته لاحقا على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة و الذي اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده.