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السجن لشخص تهكّم على الوحدات الأمنية والعسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي

2024/11/29 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

View of the Facebook logo taken in Washington on May 10, 2012. Facebook, already assured of becoming one of the most valuable US firms when it goes public later this month, now must convince investors in the next two weeks that it is worth all the hype. Top executives at the world’s leading social network have kicked off their all-important road show on Wall Street — an intense marketing drive ahead of the company’s expected trading launch on the tech-heavy Nasdaq on May 18. AFP PHOTO/MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/GettyImages)
تم ختم الابحاث و اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس طاقم حراسة لاحدى النزل بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات بعد ان قام بمجموعة من التدوينات تهكم فيها على الوحدات الامنية و العسكرية، حسبما نقلته اذاعة اي اف ام عن مصادر مطلعة.
ووفق ذات المصادر، فان وحدات الامن في الحمامات الجنوبية قامت بايقافه في مرحلة اولى اين تم الاستماع اليه.
وبمراجعة النيابة العمومية بقرمبالية تمت احالته على احدى الفرق المختصة في تونس العاصمة لمواصلة الابحاث معه ثم احالته لاحقا على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة و الذي اصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده.

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