عاجل/ وزير الصحة: 75% من أطباء تونس بالخارج يرغبون في العودة

قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 إن الدراسة التي انجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول “هجرة مهنيي الصحة” بينت أن 75% من الاطباء التونسيين العاملين في الخارج يرغبون في العودة الى تونس بما يؤكد ضرورة دفع نسق العمل لاعداد الاطار الذي يشجعهم على العودة وذلك عبر وضع اليات تحفيز وترغيب وتوفير الامكانيات والاطار الجيد للعمل.

وأوضح الفرجاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش افتتاحه لاعمال المؤتمر الوطني ال28 لطب الانعاش بالحمامات ان دراسة معهد الدراسات الاستراتيجية (تابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية) أبرزت نقطتين اساسيتين تتعلق الاولى بتحسين وترغيب الاطباء والاطارات شبه الطبية وتحفيزهم، وتتعلق الثانية بتوفير الامكانيات والظروف الجيدة للعمل.

وأبرز ان الوزارة انطلقت في العمل على هذين المحورين والذي “ستبرز نتائجه بداية من السنة القادمة وذلك تجسيما لرؤية رئيس الدولة بخصوص ضرورة تحفيز وترغيب جميع مهنيي قطاع الصحة وتوفير الامكانيات وحتى التقنيات الحديثة وتوفير الظروف الجيدة للعمل”، وفق تعبيره.

وتابع بخصوص التغطية الطبية ان الوزارة نفذت في سنة 2023 نحو 3000 خطة انتداب وتستعد لتنفيذ 3500 خطة انتداب جديدة لسنة 2025 مع مواصلة اعمال تحديد النقص في الموارد البشرية الذي يجب تلافيه في كامل انحاء الجمهورية وفق اولويات تشمل بالخصوص طب الاستعجالي.