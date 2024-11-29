الليلة: أجواء باردة وأمطار رعدية بهذه المناطق..



يتميز الطقس هذه الليلة بسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة و متفرقة بالشمال وظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متوسطة خاصة بمناطق أقصى الشمال و شمال ولاية نابل، فيما تكون السحب قليلة إلى عابرة بالوسط والجنوب.

هذا وتهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط و من القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة و قوية نسبيا فقوية بالشمال و قرب السواحل .

ويكون البحر هائجا بالشمال و قليل الاضطراب فمضطرب ثمّ شديد الاضطراب ببقية السواحل .

هذ وتتراوح الحرارة ليلا بين 12و 16 درجة بالمناطق الساحلية و بين 08 و 12 درجة داخل البلاد و تكون في حدود 06درجات بالمرتفعات الغربية، حسبما اكده المعهد الوطني للرصد الجوي.