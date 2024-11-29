بلاغ هام من وزارة الداخلية..#خبر_عاجل

بمُناسبة تنظيــــم الـدّورة 37 لماراطـون” كومــــار” الدّولــي يـوم الأحد 01 ديسمبــــــر 2024، اعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ اليوم الجمعة، أنــــه تقرر اتخــــاذ الإجراءات التاليـة بدايــــة من الساعة 07.00 صباحا وإلى غايــــة نهاية السباقـــات:

أولا: يحجر جولان جميع أصنـــاف العربات بشارع الحبيب بورقيبة فـــي جزئـه الممتــــد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتــــال (TGM).

ثانيا: يحجر جولان جميع أصناف العربات بشارع محمد الخامس بداية من ساحة الثورة إلى غاية مفترق السعودية محمد الخامس وكامل شارع عبد العزيز كامــــل.

ثالثا: يحجر جولان جميع أصناف العربات بطريق كورنيش البحيرة 1 – إلى غاية نزل الموفمبيك والطريق الموازية للوطنية رقم 9 وطريق كورنيش البحيرة 2 إلى غاية مفترق مصحة حنبعل ومنه إلى مفترق قصــــر المعارض بالكرم.

رابعا: يحجر جولان جميع أصناف العربات بالطريـــــق الرابطة بين مفترق المعلقة 2 قرطـــاج ومحطة الأرتال TGM عبر طريق تونس حلــــــق الوادي.

خامسا: يحجر الوقوف والتوقف بالأنهـــج والشــــوارع التالية وذلك يوم الأحد 01 ديسمبر 2024 بداية من الساعة 08.00 صباحا إلى الساعة 12.00:

– كورنيش البحيرة 1 – lac Biwa Rue du – lac Haroun Rue du – شارع الإسفــــزاري حي الصنوبر – شارع قرطـــــاج – طريق الروزفلت و شارع البيئــــــة قرطاج.

سادسا: يمكن للمشاركين القادمين بوسائلهم استعمال المأوى أسفل جسر الجمهورية أو استعمال المـأوى المنفتح على شارعي علي درغوث وأم كلثوم لركن سيارتهم.

سابعا: يمكن لمستعملي الطريق القادمين من والى وسط العاصمة التنقل كالتالي:

* للقادمين من الضاحية الشمالية:

– استعمال الطريق الوطنية رقم 9 (طريق تونس المرسى) ثم محول حي الخضراء فشــــارع خير الدين باشا ثـــم شارع الحرية للوصول إلى وسط العاصمة .

– استعمال طريق الزاد 4 ثـم قنطرة شارع الجمهورية ومنها في اتجاه المنصف باي أو اتجاه الضاحية الجنوبية.

* للقادمين من الضاحية الجنوبية:

– للوصول إلى وسط العاصمة المرور بساحــــة الجـــلاز ثم شارع المنصف باي فنهج سعد زغلول .

– للوصول إلى الضاحية الشمالية المرور عبر قنطرة السان قوبان ثم قنطرة شارع الجمهورية فطريق الزاد 4 ومنه في اتجــــــــــاه الطريق الوطنية رقم 9 (طريق تونس المرسى).

– للقادمين من جهة ميناء رادس استعمال الطريق الحزامية مقرين ثم قنطرة شارع الجمهورية نظرا لغلق جسر رادس حلق الوادي أمام حركة الجولان.

* للقادمين من جهة أريانــــــــة:

– للوصول إلى الضاحيــــة الشمالية المرور عبــــــــــر الوطنية رقــــــم 10 .

– للوصول إلى الضاحية الجنوبية استعمال قنطرة ابو نواس ثم قنطرة شارع الجمهورية في اتجاه السان قوبان.

ثامنا: تؤكد إدارة شرطة المرور على كافة قاصدي ميناء حلق الوادي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوصول في المواعيد المحددة لكافة المسافرين في حين يمكن لمغادري الميناء استعمال شارع الحبيب بورقيبة حلق الوادي إلى غاية ساحة سيدي بوسعيد ثم المرور عبر ساحة الامتياز ثم ساحة السعادة بالمرسى ومنها في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 (طريق المرسى تونس) للوصول إلى مقاصدهم.

تاسعا: كما تدعو كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بالرصانة واحترام إشارات الأعوان ضمانا لسلامـة الجميع علما وانه سيتم فتـح هذه الطرقات للجـولان (شارع محمد الخامس- البحيرة 1 و 2- الضاحية الشمالية- طريق حلق الوادي- TGM) تدريجيـا مع تقدم السباقات.

ولمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية:

– 71.343.201

– 71.342.787