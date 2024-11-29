بالارقام: تسجيل تراجع في انتداب الكفاءات التونسية بالخارج

كشفت إحصائيات نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني، تراجعا في انتداب الكفاءات التونسية بالخارج في إطار التعاون الفني بنسبة 16.8 بالمائة، خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد المنتدبين في الخارج، منذ بداية السنة وإلى غاية 30 أكتوبر الماضي 3198 منتدبا مقابل 3846 منتدبا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

واستقطب قطاع الصحة أكبر عدد من الانتدابات بـ 1145 إطارا طبيا (110) وشبه طبي (1035) وذلك بنسبة 35.8 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بنسبة 24.8 بالمائة، بـ 794 منتدبا.

وكانت ألمانيا من أهم البلدان التي تستقطب الكفاءات التونسية إلى غاية 30 أكتوبر الماضي ب619 منتدبا منهم 573 منتدبا في القطاع شبه طبي تليها كندا التي انتدبت 563 تونسيا ثم سلطنة عمان ب408 منتدبا.

وبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 30 أكتوبر الماضي، 26 الف و 452 متعاونا.