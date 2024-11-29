عاجل/ فتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 20 شخصا بخصوص هذه القضية..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بفتح بحث تحقيقي تعهد به أحد قضاة التحقيق ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم أربعة عشر محتفظ بهم وذلك بخصوص الأبحاث المتعلقة بالاخلالات والتعطيلات التي شابت مشروع إنجاز المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة بصفاقس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 أذنت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بـ 14 شخصا من بينهم مديرون جهويون سابقون للتجهيز ومهندسو مراقبة أشغال سابقين بوزارة التجهيز ومدير عام سابق للمستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة بصفاقس ومدير جهوي سابق للصحة ومقاولون ووكلاء شركات مقاولات، بالاضافة الى احالة ستّة آخرين بحالة تقديم.

ووفق اذاعة موزاييك فبانتهاء آجال الاحتفاظ أحيل جميع المشمولين بالأبحاث اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 على أنظار النيابة العمومية صحبة محاضر البحث المتعلقة بهم والتساخير الفنية والعلمية المنجزة، وبعد الإطّلاع على نتائج الأبحاث المجراة قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم وتعهيد أحد قضاة التحقيق بالبحث والذي شرع ظهر اليوم الجمعة في أجراء الاستنطاقات اللازمة في انتظار اتخاذ قراراته التي يراها مناسبة.