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طقس اليوم: سماء مغيّمة مع أمطار رعدية بهذه الجهة

2024/11/30 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


يكون الطقس اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وسحب عابرة ببقية المناطق.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي تتجه إلى شرقية بالجنوب وتكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل
وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
ويكون البحر شديد الإضطراب فهائج بالشمال ومضطرب إلى شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.
هذا وتتراوح الحرارة القصوى بين 16و 20 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 13درجة بالمرتفعات الغربية و بين 20 و 24 درجة بالجنوب، حسبما افاد به المعهد الوطني للرصد الجوي.

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