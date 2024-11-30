عاجل/ حادث مرور قاتل بالطريق الوطنية 01

جدّ صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، حادث مرور قاتل بالطريق الوطنية 01 على مستوى منطقة منزل حياة من ولاية المنستير.

وتمثلت صورة الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة وحافلة لنقل العملة (على متنها السائق فقط) وشاحنة خفيفة (توفي سائقها على عين المكان).

ومن جهته افاد رئيس فرقة الحماية المدنيّة بجمّال، فيصل بن سالم في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، إن الحادث قد أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حركة المرور قد استؤنفت بالطريق المذكورة بعد تعطّلها.

وأوضح أنه وحسب شهود عيان، فإن سبب الحادث هو محاولة هروب سائق الشاحنة الثقيلة من دابة ظهرت على الطريق لكنه انحرف عن مساره.