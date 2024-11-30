الليلة: أجواء باردة وأمطار رعدية بهذه المناطق..

عاجل/ الإحتفاظ بمعلّم بمدرسة إبتدائية خاصة يتحرّش جنسيّا بتلميذات قاصرات

عاجل/ هذا ما تقرّر في حق رئيس جمعية أطفال القمر في مدنين

عاجل/ النيابة العسكرية تأذن بفتح بحث ضد ثامر بديدة من اجل هذه التهم

عاجل/ حادث مرور قاتل بالطريق الوطنية 01

2024/11/30 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

جدّ صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، حادث مرور قاتل بالطريق الوطنية 01 على مستوى منطقة منزل حياة من ولاية المنستير.
وتمثلت صورة الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة وحافلة لنقل العملة (على متنها السائق فقط) وشاحنة خفيفة (توفي سائقها على عين المكان).
ومن جهته افاد رئيس فرقة الحماية المدنيّة بجمّال، فيصل بن سالم في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، إن الحادث قد أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حركة المرور قد استؤنفت بالطريق المذكورة بعد تعطّلها.
وأوضح أنه وحسب شهود عيان، فإن سبب الحادث هو محاولة هروب سائق الشاحنة الثقيلة من دابة ظهرت على الطريق لكنه انحرف عن مساره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn