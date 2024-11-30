توقيع إسناد إجازات توفير خدمات الاتصالات للجيل الخامس

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توقيع إسناد إجازات توفير خدمات الاتصالات للجيل الخامس

2024/11/30 أهم الأخبار, تكنولوجيا, تونس, سياسة

أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، صباح اليوم السبت، على مراسم توقيع إسناد إجازات توفير خدمات الاتصالات للجيل الخامس لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات الثلاث “اتصالات تونس” و”أوريدو تونس” و”أورانج تونس”، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال إرساء شبكات الاتصالات.
وأضاف أن إسناد الإجازات اليوم، هو تتويج لمسار كامل انطلق بعمليات تجريبية وتركيز مشاريع نموذجية، مؤكدا أن المشغلين الثلاثة جاهزون وأن انطلاق التسويق سيكون مع بداية السنة المقبلة.

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