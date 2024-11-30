توقيع إسناد إجازات توفير خدمات الاتصالات للجيل الخامس

عاجل/ غارات روسية سورية على حلب.. وسيطرة ميدانية للفصائل المسلّحة

الرابطة 1/ الجولة 10: مقابلات اليوم السبت وبرنامج النقل التلفزي

عاجل/ سوريا: فصائل مسلّحة تسيطر على غالبية حلب وتواصل التقدّم دون أي مقاومة تُذكر

أحدهما محكوم بالسجن 60 عاما: الاحتفاظ بمطلوبين للعدالة

2024/11/30 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس من ضبط عنصر إجرامي صادر في شأنه 18 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام وصادرة في شأنه أحكاما تقضي بسجنه لمدة 60 سنة.
وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على شخص صادر في شأنه 15 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، وصادر في شأنه أحكاما سجنية لمدة تتجاوز 10 سنوات .
هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة، والاتصال بالرقم 71860135 للمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn