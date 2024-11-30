أحدهما محكوم بالسجن 60 عاما: الاحتفاظ بمطلوبين للعدالة

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس من ضبط عنصر إجرامي صادر في شأنه 18 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام وصادرة في شأنه أحكاما تقضي بسجنه لمدة 60 سنة.

وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على شخص صادر في شأنه 15 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، وصادر في شأنه أحكاما سجنية لمدة تتجاوز 10 سنوات .

هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة، والاتصال بالرقم 71860135 للمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.