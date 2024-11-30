عاجل/ تفكيك شبكتين إجراميّتين لترويج المخدّرات

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بولايتي أريانة وبن عروس من تفكيك شبكتين إجراميّتين مختصّتين في ترويج المخدّرات وحجزكمّيات من المواد المخدّرة ومبالغ ماليّة من العملة التونسية والأجنبية، حسب ما ورد في بلاغين منفصلين صادرين اليوم السبت عن الإدارة العامة للحرس الوطني.

وقد تمكّنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن (إقليم أريانة) من تفكيك شبكة تروّج المخدّرات وحجز 6 صفائح ونصف من مخدر القنب الهندي وقطع مختلفة الأحجام من المخدر ذاته وكمية من مخدر الكوكايين والأقراص المخدرة وكبسولات تحتوي على مواد مخدرة وكمية من بذور « الماريخوانا « ومبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية ووسيلة يقع إستغلالها في التنقلات

واضاف البلاغ انه تم الاحتفاظ بــ 6 أشخاص من عناصرهذه الشبكة من بينهم 2 محلّ عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة كما اذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد مراجعتها.

كما تمكّنت إدارة الإستعلامات والأبحاث بولاية بن بنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة وحجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي بالكاف، وذلك على إثر توفّر معلومات لدى وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس مفادها نشاط ذوي شبهــة في ترويج المواد المخدّرة في ولاية الكاف.

وتم ضبط 3 اشخاص من عناصر الوفاق الإجرامي، كما اذنت النيابة النيابة العمومية اثر مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهم.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاط مشبوه يتعلق بترويج المخدرات، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.