خلال قافلة صحية مجانية: اكتشاف نساء مصابات بسرطان الثدي



تمكنت القافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي بشراكة بين جمعية نوران الخيرية ومخبر ميديس ووزارة الصحة، إثر 6 جولات في ولايات الجمهورية، من معاينة 1010 نساء خضعن لكشف كامل في إطار التقصي المبكر والمجاني عن سرطان الثدي .

وكشف الدكتور غازي الجربي الطبيب المختص في جراحة الأورام ورئيس جمعية نوران، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، أنه خلال هذه الجولات تم إخضاع 29 امرأة لرفع عينة وتحليلها أسفرت عن اكتشاف 9 إصابات بسرطان الثدي وشرعن في تلقي العلاج مباشرة فور استفادتهن من خدمات القافلة الصحية المتجولة والمجانية.

وأكّد الدكتور جربي أنّ التسع حالات اللاتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي يتم النظر في مدى تمتعهن بالتغطية الإجتماعية ومنهن من تباشر علاجها في منظومة الصحة العمومية في حين تكفلت جمعية نوران الخيرية بالمريضات اللاتي لا تتمتعن بتغطية إجتماعية وصحية.