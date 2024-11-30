عاجل/ قضية مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة: هذا ما تقرّر في حق 20 متهما

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس، اليوم السبت 30 نوفمبر 2024،بطاقات ايداع بالسجن في حق 6 أشخاص من بينهم مقاولين ومهندسين ومراقب أشغال مع تحجير السفر على باقي المشمولين بالأبحاث المتعلقة بتعطل مشروع إنجاز المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة بصفاقس، حسبما افادت به موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 قررت أمس الجمعة، فتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 20 شخصا محالين على أنظارها بحالة ايقاف وتقديم، في إطار الأبحاث المتعلقة بتعطل مشروع انجاز المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة بصفاقس والاخلالات التي رافقت ذلك، ومن بين المحالين مقاولون ومديران جهويان اثنان سابقان للتجهيز ومهندسون ومراقب أشغال سابقون ومدير عام سابق للمستشفى ومدير جهوي سابق للصحة.