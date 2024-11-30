كميات الأمطار المسجّلة خلال 24 ساعة

سجلت الساعات الـ24 الماضية، هطول كميات متفاوتة من الأمطار، تركزت خاصة في ولايتي بنزرت ونابل وتراوحت بين 28 ميليمتر في غار الملح و21 ميليمتر في أزمور، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب الميليمتر حسب الولايات:

*ولاية منوبة: المرناقية 1// طبربة 6// شواط 2// منوبة 2// البطان 4// برج العامري 2//

*ولاية تونس: تونس قرطاج 3// سيدي بوسعيد 9

*ولاية بن عروس: بومهل 3//فوشانة 1// الخليدية 8// رادس 8// مقرين 8//حمام الانف 2// بن عروس 2//

*ولاية أريانة: أريانة 3// قلعة الاندلس 9// رواد 2// سيدي ثابت 6// شرفش 4//المنيهلة 5//

*ولاية جندوبة: طبرقة 4// بني مطير 3// عين دراهم 2// سد بوهرتمة 1//

*ولاية باجة: باجة المحطة 1// نفزة 3//

*ولاية بنزرت: منزل بورقيبة 4// غزالة 2// العزيب 7//اوتيك 4//سونين 11// ماطر 1// تينجة 2// راس الجبل 8// العالية 12// بنزرت 7// غار الملح 28//متلين 27//

*ولاية نابل: دار علوش 13//دار شعبان 2// بني خيار 2// قربة 9 // تاكلسة 13// الميدة 9// منزل تميم 7// حمام الغزاز 20// بني خلاد 17// منزل بوزلفة 14// الهوارية 11// قليبية 13//نابل 1// سليمان 3// أزمور 24//