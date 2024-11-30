عاجل/ غزّة: الاحتلال يقصف مدنيين خلال تجمّعهم لاستلام الدقيق

استشهد 14 شخصا اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، في قصف اسرائيلي استهدف تجمعا أثناء استلام الدقيق في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أستشهد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة وتجمعا للمواطنين أثناء استلام الدقيق في منطقة قيزان النجار.

كما استشهد شخصان اليوم وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كذلك، استشهد 4 أشخاص بينهم عاملان بمنظمة المطبخ العالمي في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بشارع صلاح الدين بخان يونس.

في غضون ذلك، استشهد شخص بنيران مسيرة إسرائيلية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك، بعدما استشهد فجر اليوم السبت، أكثر من 17 فلسطينيا فيما فُقد عدد آخر تحت الأنقاض، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في شارعي الرمال والشيخ رضوان بمدينة غزة، شمال القطاع.

كما استشهد 10 فلسطينيين إثر قصف القوات الإسرائيلية منزلا في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

أما في شارع الشهداء بمنطقة الرمال غربي مدينة غزة، فقد أفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه انتشلت 7 شهداء وعددا من المصابين، فيما لا يزال هناك 6 مفقودين على الأقل تحت أنقاض منزل عائلة “كحيل” الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي فجرا.

من جهة أخرى، أقدم الجيش الإسرائيلي على نسف مبان سكنية عدة غرب مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

فيما طلبت حركة حماس بتحقيق دولي في استخدام الاحتلال الاسرائيلي اسلحة محرمة دوليا شمالي قطاع غزة، تؤدي الى تبخّر جثث الشهداء.

روسيا اليوم