عاجل/ إعادة البطاطا الفاسدة المورّدة عبر ميناء سوسة إلى تركيا..

غادرت سفينة الشحن التي تنقل كميّة البطاطا الفاسدة المورّدة من تركيا، الميناء التجاري بسوسة عشيّة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 نحو البلد المنشأ وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 وسام الشريف.

وأوضح الشريف في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ المحكمة الإبتدائية بسوسة رفضت مطلب الإذن بإتلاف كميّة البطاطا في الأراضي التونسية لما قد تشكّله من خطورة وقرّرت إعادتها نحو مصدرها بعد استيفاء الأبحاث المتعلّقة بها وإتمام جميع الإجراءات.

وكانت النيابة العمومية بسوسة فتحت بحثا تحقيقيا الجمعة 29 نوفمبر 2024 بخصوص توريد حوالي 2758 طنّا من البطاطا بعد أن تولّت في وقت سابق الإذن بفتح بحث عدلي في الغرض تعهّد به فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة.

وذكّر بالإحتفاظ بالمورد على ذمّة الأبحاث منذ يوم 25 نوفمبر الجاري.