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عاجل/ امتياز جبائي جديد لهذا الصنف من السيارات في 2025

2024/12/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قدّم عدد من النواب فصلا جديدا لقانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العامّة المنعقدة صباح اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، يتعلّق بإقرار امتياز جبائي للسيارات ذات النظام التوقيفي “ن.ت” لمدة سنة بداية من غرة جانفي 2025.

وذلك خلاص بدفع 30٪ من الأداء والمعاليم المستوجبة على هذه السيارات بالعملة المحلية، بعد سنتيْن من دخولها واستغلالها في التراب التونسي، من خلال إدراجها ضمن ملفات الديوانة ووتمكينها من السلسلة المنجمية العادية ورفع الحجر للبيع عليها والتفويت فيها.

واعتبر المبادرون بالفصل أنّه سيحلّ إشكالا يُعاني منه عديد التونسيين، وفي الوقت نفسه، يُوفّر سيولة لخزينة الدولة وهو ما حدث عند إنجاز تسويات في سنوات سابقة قد تمت المصادقة على الفصل بموافقة 77 نائبا وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

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