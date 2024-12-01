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إنجاز طبي في صفاقس: جراحات ناجحة لمعالجة تشوهات خلقية في القلب للأطفال..

2024/12/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

شهد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس إنجازًا طبيًا رائدًا تمثل في نجاح عمليتين جراحيتين لمعالجة التشوهات الخلقية في القلب لدى الأطفال، وهو الأول من نوعه على مستوى الجهة وفق بلاغ لوزارة الصحة السبت.

ويأتي هذا الإنجاز وفق البلاغ ذاته في إطار التعاون الطبي المثمر بين تونس وألمانيا في مجال جراحة القلب والشرايين، حيث نفذ الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى، بالتعاون مع فريق طبي مختص من كولونيا (ألمانيا)، هاتين العمليتين باستخدام أحدث التجهيزات الطبية التي تم تدعيم القسم بها مؤخرًا.

ولم يقتصر النجاح على الجانب العلاجي فقط، بل شكلت العمليتان فرصة قيمة لتطوير مهارات الأطباء التونسيين من خلال التكوين العملي على هذا النوع المعقد من التدخلات الجراحية. ويعكس هذا الحدث أهمية الشراكات الدولية في تعزيز قدرات المنظومة الصحية المحلية، مع تأكيد استمرار التعاون الطبي في هذا المجال الحيوي.

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