بوعسكر : “لامفرّ من تنظيم الإنتخابات البلدية”..

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الإنتخابات البلدية موجودة “ولامفرّ من تنظيمها “.

وأوضح بوعسكر اليوم الأحد بالعاصمة لدى اشرافه على تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس ، أن المجالس البلدية موجودة وهي ايضا جماعات محلية منصوص عليها في دستور جويلية 2022.

وأبرز أن تنظيم الإنتخابات البلدية، مسألة مرتبطة أيضا بصدور قانون ينظم المجالس البلدية وتنقيح الاطار القانوني المنظم لها الذي سيصدر قريبا لتنظيم عمل هذه المجالس بشكل اكثر دقة ووضوحا.

وقال من جهة أخرى ،إن تنظيم للقرعة الدورية الرابعة لعضوية المجالس الجهوية بكامل تراب الجمهورية وايضا لرئاسة المجالس الجهوية ورئاسة المجلس المحلية هذا اليوم، جاء تطبيقا للمرسوم عدد 10 الذي ينص على التناوب والتداول كل ثلاثة اشهر وفي نفس التاريخ ونفس التوقيت في 24 ولاية .

وبيّن أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سيصادق غدا الاثنين على محاضر القرعة التي أشرفت عليها الإدارات الجهوية لهيئة الإنتخابات بحضور عدول التنفيذ وسيتم في ما بعد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تليها دعوة التركيبة الجديدة للمجالس الجهوية للمباشرة في الولايات بداية من يوم 5 ديسمبر الجاري.

وأشار في السياق ذاته إلى أن القانون الأساسي للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية في لمساته الأخيرة، مبرزا أنه سيضمن لهذه المجالس صفة الجماعة المحلية وسيضفي الصفة على كل هذه المجالس المنتخبة وذلك تطبيقا لما ينص عليه الفصل 133 من الدستور .