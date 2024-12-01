بالصور..وسط مشاركة قياسية وحضور جماهيري ضخم: “ماراطون كومار” يصنع الحدث في شارع الحبيب بورقيبة..

انتظم صباح اليوم الاحد غرة ديسمبر 2024 “ماراطون كومار” في نسخته الـ37 والذي حقق هذه السنة رقم مشاركة قياسي مقارنات بالسنوات الماضية حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 7500 مسارك من بينهم حوالي 1000 أجنبي من 43 جنسية.

ويتوزع ماراطون “كومار تونس-قرطاج” الى أربع سباقات سباقي 42 كلم و 21 كلم للمحترفين و5 كلم للجميع وسباق للأطفال.

وقد شهد الماراطون حضورا جماهيريا ضخما للتونسيين من مختلف الفئات العمرية وأيضا للجزائرين والمغاربة والمشاركين الأجانب الذين تواجدوا لتشجيع أصدقائهم من العدائين المشاركين في السباقات وسط أجواء احتفالية.

أجواء الماراطون في صور..