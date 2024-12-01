عاجل/ حادثة انتحار أستاذ حرقا: تفاصيل جديدة في القضية ومعطيات مزلزلة..!

لا تزال قضية الأستاذ المنتحر نتيجة تعرّضه لحملة تنمر ومضايقات من تلاميذه، تثير ضجة كبيرة في تونس، حيث انكشفت التفاصيل التي دفعته لوضع حدّ لحياته حرقا، من خلال فيديو وثّق لمناوشات بينه وبين تلاميذه، كانت سببا في حملة الإساءة التي تعرّض لها.

ووفق مقطع الفيديو، ظهر التلاميذ وهم يلاحقون الأستاذ أمام المعهد وفي الطريق العام ويضايقونه ويشتمونه وعائلته، وعندما حاول ردّ الفعل قاموا بتصويره، حيث ظهر وهو يركض وراء أحد التلاميذ ويرميه بالحجارة، في حين قام آخرون بتوثيق المشهد بهواتفهم الجوالة، ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “آخر ما صدر.. أستاذ يركض وراء تلميذ بالحجارة”.

وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الأستاذ موضعا للإساءة، حيث تعرّض لهجوم واسع وعدة انتقادات وحملة شيطنة واتهامات باستخدام العنف ضد التلاميذ، في حين قدمت والدة التلميذ شكوى ضده إلى القضاء تتهمه فيها بالاعتداء على ابنها بالحجارة، ليتم استدعاؤه للتحقيق، من دون أن يدافع عنه أحد.

وبحسب الأبحاث الأولية، تأثر الأستاذ بما تعرّض له من ضغوط، خاصة أنه يواجه شكاية سابقة بسبب العنف في الفصل، فقام بسكب البنزين وإضرام النار في جسده، ليضع حدا لحياته.

هذا وأذنت النيابة العمومية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي في الحادثة للكشف عن منظمي حملة التنمر وتحميل المسؤوليات.

العربية.نت