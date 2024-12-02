عاجل/ الاحتفاظ بلاعبي كرة قدم بحوزتهما مخدرات..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني ببنعروس بالاحتفاظ بلاعب كرة قدم معروف ينشط بفريق كبير من العاصمة من أجل حيازة مادة مخدر.

ووفق ما أوردته اذاعة موزاييك فقد تمكن أعوان الحرس الوطني ببن عروس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد من ضبط سيارة بداخلها لاعبا كرة قدم أحدهما ينشط في فريق من العاصمة وبحوزتهما قطعة مخدرة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بلاعبي كرة القدم مدة ثمانية وأربعين ساعة قابلة للتمديد على ذمة البحث.