كأس ألمانيا : بايرن ميونخ يعلن غياب مهاجمه هاري كين أمام باير ليفركوزن

أعلن بايرن ميونخ الألماني امس الاحد إصابة لاعبه الإنقليزي هاري كين متصدر ترتيب هدافي البطولة الألمانية لكرة القدم وغيابه عن المباراة المرتقبة التي تجمع الفريق مع ضيفه باير ليفركوزن غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدور الـ 16 من كأس ألمانيا.

وقال النادي الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي إن هاري سيغيب عن الملاعب بسبب معاناته من “إجهاد بسيط في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى”.

وسيفقد البايرن خدمات المهاجم الإنقليزي في مباراة ليفركوزن ويتعين عليه ترتيب أوراقه الهجومية لإيجاد بديل مناسب له على عكس ليفركوزن الذي يملك خيارات هجومية أفضل لتعويض غياب لاعبه النيجيري المصاب فيكتور بونيفاس.

ويسعى بايرن ميونخ لتجنب الخروج المبكر الرابع على التوالي من كأس ألمانيا منذ آخر لقب حققه في البطولة موسم 2019-2020 الذي شهد تتويجه بالثلاثية بفوزه على ليفركوزن بنتيجة 4-2 في نهائي المسابقة.