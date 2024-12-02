اطباء ينجحون في تفعيل إنذار التخثر لدى شابة وإنقاذ حياتها بهذا المستشفى



شهد المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، نهاية الأسبوع المنقضي، إنجازا طبيا جديدا، تمثل في تفعيل وإنجاح إنذار التخثر لدى شابة تعرضت لجلطة دماغية حادة وإنقاذ حياتها في زمن قياسي.

وقالت المديرة الجهوية للصحة ببنزرت سلمي مشيرقي، إن الفريق الطبي وشبه الطبي متعدد الإختصاصات باقسام الطب الاستعجالي والأشعة والإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بمعية طبيبة مختصة في طب الأعصاب (كانت تعمل سابقا بالمستشفى قبل ان تلتحق بالقطاع الخاص) ومرافقة قسم جراحة الاعصاب بمعهد الاعصاب بتونس، تمكن اثر تدخل عاجل وناجع من انقاذ حياة المريضة (44 سنة) التي تعرضت لجلطة دماغية حادة بعد تفعيل وإنجاح إنذار التخثر لديها.

وأضافت أن المريضة ترقد حاليا في قسم الإنعاش تحت الرقابة والمتابعة الطبية وحالتها الصحية مستقرة.

ولاحظت مشيرقي ان مثل هذه التدخلات الناجحة والناجعة، تندرج في اطار مخطط الإحاطة المبكرة بالتجلطات الدماغية، الذي تم وضع البروتوكولات الخاصة به في قسم الاستعجالي، ويتضمن خاصة محور التكوين المستمر للاطارات الطبية وشبه الطبية، وايضا صلب اتفاقية تعاون تم ابرامها مع قسم جراحة الاعصاب بمعهد الاعصاب بتونس.

يذكر انه تم الترفيع في تصنيف المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة وتحويله الى مؤسسة عمومية للصحة، وكان محل زيارة عمل غير معلنة اداها مؤخرا وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووالي بنزرت سالم بن يعقوب تابعا خلالها تقدم مشروع توسعة قسم الاستعجالي، بكلفة مالية تعادل 4.5 مليون دينار، مع التاكيد على ضرورة تسريع الأشغال وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان خدمات طبية ذات جودة، علاوة على تفقد وحدة التعقيم الحديثة التي ستدخل الخدمة قريباً لدعم أقسام المستشفى بالمستلزمات الطبية المعقمة، وزيارة قسم النساء والتوليد وطب الولدان، الذي ينتظر أن تستأنف أشغاله المُعطلة بعد أن تم تخصيص الاعتمادات المالية والاختيار على المقاولات الى ستتولى الإنجاز الفني لمختلف عناصر المستشفى.