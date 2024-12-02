“حملة تشويه بسبب المواد الرائجة على مواقع التواصل”: اجتماع طارئ لغرفة الحلاقة

عقدت الغرفة الوطنية للحلاقة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا طارئا، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد.

ودعا الحاضرون في الاجتماع، الذي أشرف عليه عماد بوحوش نائب رئيس الغرفة بحضور عدد من رؤساء الغرف الجهوية والمحلية للحلاقة، إلى ضرورة تكاتف جهود كل المهنيين من أجل التصدي الى حملة التشويه التي طالت قطاع الحلاقة والتجميل نتيجة ما يتم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مواد ومنتوجات تتعلق بطلاء الأظافر ومنتوجات فرد الشعر من قبيل “الكيراتين والبروتين” والتي قد تكون لها تداعيات وخيمة على صحة المستهلك والمهني على حد سواء وإلى التقيّد بخدمات التجميل والقيافة والحلاقة من قاعات معترف بها لأنها تتزوّد بمسلتزماتها من مزوّدين طبقا للمعايير القانونية وخاضعة لرقابة سلطات الاشراف.

ووفق البلاغ ذاته، فقط تطرق الحاضرون الى مسالة شهادة المهارة التي لا تخول للمتربص، بعد تلقيه تكوين يدوم بين 6 و7 أشهر وحصوله على شهادة معين حلاق أو مساعد حلاق، فتح قاعة حلاقة الا بعد المشاركة في دورة تكوينية أخرى، وأشاروا في السياق ذاته الى ان الشهادة تخص المتربصين ذوي مستوى تعليمي 9 أساسي، داعين كل السلط المتدخلة في القطاع الى تكثيف حملات المراقبة على المحلات العشوائية والى التدقيق في الشهائد المسندة دون توفر الشروط اللازمة لممارسة النشاط.