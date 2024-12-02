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عاجل/ منحة شهرية بـ30 دينار لفائدة هؤلاء المرضى..

2024/12/02 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة


يواصل نواب الشعب مساء اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2023، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، فصلا فصلا.
وصوّت النواب لفائدة إقرار منحة شهرية قيمتها 30 دينارا بعنوان التكفّل بمصاريف الغذاء لكلّ فرد يحمل حساسيّة دبوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجّلة ببرنامج الآمان الاجتماعي.
وصادق النواب على الفصل معدّلا بعد ان تمّ في الصيغة السابقة للفصل المصادقة على منحة من ميزانية الدولة لفائدة مرضى حساسية دبوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجّلة ببرنامج الآمان الاجتماعي، تعادل منحة العائلات الفقيرة، بعنوان التكفل بنفقات الغذاء.
ومنجهتها اوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة إنّ النفقة بالعنوان نفسه التي تمّت المصادقة عليها في فصل سابق ستثقل ميزانية الدولة بنفقة تقارب 150 مليون دينار، وهي نفقة كبيرة لا يمكن أن تتحملها ميزانية الدولة، لتقترح تعديلا للفصل لتصبح المنحة في حدود 30 دينارا شهريا.

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