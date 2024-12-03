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أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بمحافظ البنك المركزي..

2024/12/03 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر الاثنين 2 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن القانون المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المؤسسة العمومية، الذي يحتاج إلى مراجعة، ينصّ على أن من بين الأهداف التي على هذه المؤسسة العريقة العمل على تحقيقها الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى الاستقرار المالي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك النمو والتشغيل.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة في تناغم وتناسق، فالسياسة النقدية يجب أن تكون متّسقة مع السياسة الاقتصادية، بل للدولة سياسة واحدة لا سياسات متعددة حتى وإن تعددت المؤسسات.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالوظائف الموكولة إليها على الوجه المطلوب.

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