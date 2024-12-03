استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة

استشهد تسعة فلسطينيين, يوم امس الاثنين, في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد ثمانية مواطنين في مدينة غزة وسط القطاع, إثنين منهم في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق الصناعة غربي المدينة, وإثنين آخرين في قصف استهدف مواطنين قرب مسجد الخالدي شمال غربي المدينة, فيما استشهد أربعة آخرون في قصف قرب مجمع تجاري في شارع عمر المختار شرقي المدينة.

وأشارت إلى استشهاد مواطنة جراء قصف الاحتلال الصهيوني منزلا في منطقة مخيم 1 في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مستشفى العودة بوصول خمسة مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج, فيما وقعت إصابات بقصف طائرة مسيرة صهيونية مجموعة مواطنين جنوبي مخيم النصيرات.

ولفتت مصادر طبية إلى أن حصيلة الشهداء في قصف الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة بلغت منذ صباح امس الاثنين, 33 شهيدا.

من جهته, قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة, إن كل من يصاب في شمالي القطاع معرض للموت, بسبب انعدام الخدمات الطبية, مؤكدا أن أكثر من 100 ألف مواطن لا يزالون في شمالي القطاع رغم مرور 60 يوما من الحصار.

وكانت وزارة الصحة في غزة, أعلنت الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44 ألفا و466 شهيدا و105 آلاف و358 مصابا.