ترتيب التونسيات عربيا من حيث نسبة تأخّر الزواج



كشف الأستاذ الجامعي المختصّ في علم الإجتماع معاذ بن نصير، أنّ الإحصائيات الأخيرة على مستوى الوطن العربي في دراسة أعدّتها وكالة الأناضول التركية التي تهتم بالشأن الإجتماعي والتي أجريت في 2024، أظهرت أنّ تونس ليست الأولى في نسبة تأخّر سن الزواج لدى الإناث.

واضاف المتحدث في تصريحلموزاييك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، إنّ الإحصائيات أظهرت أنّ تونس تأتي في المرتبة الرابعة خلف لبنان التي حلّت في المركز الأول بنسبة 85 بالمائة وتليها سوريا بنسبة بلغ 70 بالمائة والعراق بالنسبة ذاتها لتحلّ تونس في المركز الرابع بنسبة 65 بالمائة فيما حلّت الجزائر خامسة بنسبة 50 بالمائة.

وفي سنة 2020 كانت تونس تحتل المرتبة الخامسة.