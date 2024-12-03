منتخب فلسطين يودّع مدرّبه التـونسي مكرم دبّوب

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بلاغ نشره على حسابه الرسمي بموقع ”إكس” اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، إعفاء مدرب المنتخب الأول التونسي مكرم دبوب من مهامه.

وكتب الاتحاد في منشور إن رئيسه جبريل الرجوب “يقدم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد للفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، يساعده الكابتن فراس أبو رضوان والكابتن محمد الدجاني”.

ياتي ذلك بعد ان تضائلت حظوظ منتخب فلسطين بالتأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز خلال 6 مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وقاد المدرب التونسي المنتخب الفلسطيني لتحقيق إنجازات للمرة الأولى أبرزها التأهل لكأس آسيا والترشح لدور ال16 من نفس المسابقة إضافة إلى بلوغ الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.