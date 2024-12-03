عاجل/ بطاقتا ايداع بالسجن ضد بسيّس والزغيدي من اجل هذه التهم

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، بطاقتي ايداع بالسجن في حق الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك من أجل ”شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”، حسبما نقلته موزاييك.

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت سابقا بفتح بحث تحقيقي في حق كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في شهر ماي الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الاعلاميين في قضية أخرى، تتعلق ”بتهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم عدد 54”.