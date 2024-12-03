عاجل/ الجزائر تعلن تضامنها المطلق مع سوريا في مواجهة “التهديدات الإرهابية”

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره السوري بسام صباغ، على تضامن الجزائر المطلق مع سوريا دولة وشعبا، في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن “الاتصال سمح لوزير الدولة بالإطلاع على التطورات الأخيرة للأوضاع بشمال سوريا”.

وأكدت وزارة الخارجية على “موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولة وشعبا، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها”.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم أمس، عن “تشكيل خلية أزمة” لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل برعاياها المقيمين في سوريا.

وشن مسلحون بقيادة “هيئة تحرير الشام” هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

وأقام الجيش السوري النظامي خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة لإيقاف تقدم المسلحين.