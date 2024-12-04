التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يتميز الطقس الاربعاء بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر بقية مناطق الشمال والوسط ومحليا الجنوب أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

تهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى أثناء الليل بأغلب المناطق وتتجاوز مؤقتا 80 كلم في الساعة في شكل هبات مع سحب رعدية.

يكون البحر مضطربا بخليج قابس ومتموجا ببقية السواحل ثم عامة شديد الإضطراب ليلا. وتتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية وبين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.