عاجل/ تقرير يفجرها ويتهم الصين بتسريب كورونا..

خلصت لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي إلى أن فيروس كورونا المستجد قتل أكثر من 1.2 مليون أميركي بسبب تسرب محتمل من مختبر صيني تم تمويله جزئيًا من قبل دافعي الضرائب الأميركيين.

وجاء هذا التقرير متوازيا مع اقتراح الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإجبار بكين على دفع تريليونات الدولارات كـ “تعويضات” عن التسبب بالسماح للفيروس بالانتشار.

وقررت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب بقيادة الجمهوريين بشأن جائحة فيروس كورونا في تقرير مكون من 520 صفحة: “بعد أربع سنوات من ظهور أسوأ جائحة منذ 100 عام، فإن ثقل الأدلة يدعم بشكل متزايد فرضية تسرب المختبر”.

ولم يكن هذا الاكتشاف مفاجئًا – بعد أن توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمختبرات الوطنية الأميركية ومسؤولون فيدراليون سابقون مثل مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف إلى نفس النتيجة.

لكن التقرير يضيف وزنا إلى النظرية مع تحليل إضافي من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين ويكرر حقيقة أن تجارب اختبار الفيروسات المحفوف بالمخاطر والممولة من المنح الفيدرالية كانت تجرى في مركز تفشي المرض في ووهان، الصين.

“العربية نت”