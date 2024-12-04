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عاجل/ رئاسة الحكومة تصدر بلاغ هام..

2024/12/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم تنزيل قائمة الشغورات لدى الهياكل العمومية التي ضبطتها الوزارات على المنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر أقل من 45 سنة “hadhaer.gov.tn” وسيتم نشرها بمقرات الولايات.

ودعت عملة الحضائر أقل من 45 سنة المنتمين للدفعة الثالثة إلى الولوج للمنصة الرقمية من 03 إلى 22 ديسمبر 2024 قصد تحديد خياراتهم في خصوص مراكز العمل المعروضة والتي توافق مستواهم التعليمي مشيرة إلى أن العدد الأقصى للخيارات (10).

وأشارت إلى أنه تم إرفاق هذا البلاغ بجذاذة تتضمن مسار الولوج للمنصة وكيفية ادراج الخيارات وترتيبها وتحيين ترتيبها أو حذفها وتغييرها عند الاقتضاء وذلك إلى غاية 22 ديسمبر 2024 آخر أجل للولوج للمنصة.

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