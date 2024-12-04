“Huawei و Green Power Technologie “: متحدّان لتعزيز الطاقة الشمسية في إفريقيا..

نظّمت Huawei بالتعاون مع شركة Green Power Technologie ، الشريك ذو القيمة المضافة (VAP) لهواوي في أوروبا وإفريقيا، يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في تونس، أمسية مُميّزة وفريدة، خُصّصت للتواصل والاحتفال بالتميّز في قطاع الطاقة الشمسية في إفريقيا.

ولقد جمع هذا الحدث المرموق الفاعلين الرئيسيّين في نظام الطاقة المتجددة في تونس وإفريقيا، مما سهل التعاون المثمر وتعزيز العلاقات الاستراتيجية حيث أتيحت للمشاركين الفرصة لتبادل الأفكار واستكشاف فرص جديدة، مما عزّز التزامهم بمستقبل طاقي مستدام.

وكانت اللحظة البارزة في هذه الأمسية هي توزيع جوائز Huawei Awards 2024، التي تم من خلالها تكريم WatanyEnergyGroup وSotemeلتفوقهما الاستثنائي كموزعين استراتيجيين في إفريقيا، وبذلك، تُعيد Huawei و Green Power Technologie التأكيد على التزامهما ببناء نظام طاقة قوي ومتعاون في إفريقيا، اعتمادًا على الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المبتكرةحيث يعد هذا الحدث منصة رائدة لنظام الطاقة الشمسية في إفريقيا، مؤكداً الدور الأساسي لـ Huaweiفي التحول الطاقي.

وبهذه المُناسبة قال السيّدهونغ ليانغ، المدير العام المساعد لشركة Huawei للطاقة الرقمية في تونس وليبيا: ‘Soirée Solaire هي أكثر من مجرد حدث، إنها احتفال بالنظام البيئي الذي بنيناه معًا، نحن فخورون بالعمل مع شركاء مثل WatanyEnergyGroup وSotemeلبناء مستقبل الطاقة المستدامة في أفريقيا ومزيد العمل لضمان نجاعة الانتقال الطاقي السليم والمحافظ على البيئة ونحن نعمل على دمج الحلول المبتكرة التي تلبي التحديات البيئية والتقنية المعاصرة.’

من جانبها، قالت مسؤولة أعمال الطاقة الرقمية في شركةHuaweiتونس السيدة فرح الخلفاوي:’ تمثل أمسية Soirée Solaire فرصة فريدة لتكريم شركائنا وتسليط الضوء على الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة ويساهم هذا الحدث في تبادل الخبرات والمعارف بين الفاعلين المختلفين، مما يعزز التزامنا الجماعي نحو مستقبل طاقي مستدام’.

من جهته صرّح السيّد Hugo Sourdrille، المدير الإقليمي لشركة Green Power Technologie في إفريقيا:” بصفتها مزودًا عالميًا لحلول الطاقة الشمسية وإدارة الطاقة والتنقل الإلكتروني، عززت شركة Green Power Technologie التزامها في إفريقيا من خلال فهمها العميق للسوق، ودعمها المخصص، وخبرتها الفنية الفريدة، في الواقع، تقدم شركةGreen Power Technologieمجموعة كاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك التدريب، والمساعدة في التشغيل، والصيانة’.

تلتزم Huawei، بالتعاون مع Green Power Technologie، بتطوير حلول تكنولوجيّة مبتكرة تُعزّز الاستدامة البيئيّة وتوسّع استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة كما تقدم الشركةالصينيةالعملاقة Huawei حلولًا في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، مع دمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

كما عبّر السيّد مهدي فتوي، مُدير التنمية في شركة Soteme، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل قائلاً: ‘نتشرف باختيارHuawei لنا كفاعل رئيسي في مجال الطاقة المتجددة في افريقيا وشريكًا في السوق التونسية، هذا التكريم سُيحفّزنا على مزيد العمل والالتزام بتطوير الطاقة الكهروضوئية وتعزيز وجودنا في السوق بشكل أكبر.’

وعبّرت السيّدة هيفاء بعطوط، الرئيسة التنفيذية المشاركة لـWatany Group Energyعن فخرها بتكريمها من قبل شركة Huawei لمساهمتها الاستثنائية كموزعين استراتيجيين في إفريقياقائلة: ‘مع شريكنا Huawei، نحن ملتزمون بلعب دور رئيسي في نمو وابتكار قطاع الطاقة الشمسية في إفريقيا ونحن نسعى لتقديم أفضل المنتجات والمعدات الفولتوضوئية، بالإضافة إلى حلول مبتكرة تؤثر بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في القارة.’

سلّطت هذه الأمسيةالضوء على قوّة التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث جمعت الفاعلين الرئيسيين حول هدف مشترك وهو تحويل المشهد الطاقي في إفريقيا كما عزّزت هذه الأمسية الروابط بين المشاركين وسلطت الضوء على التزامهم الجماعي تجاه مستقبل طاقي مستدام.