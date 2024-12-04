رابطة الأبطال الافريقية: بعثة الترجي الرياضي تغادر الى أنغولا على متن طائرة خاصة

تحولت بعثة الترجي الرياضي اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة الى العاصمة الأنغولية لواندا لمواجهة ساغرادا اسبيرنسا يوم الجمعة المقبل على الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.

وسيغيب عن تشكيلة الترجي الرياضي ولفترة طويلة نسبيا المدافع ياسين مرياح الذي تعرّض لاصابة حادة على مستوى الأربطة المتقاطعة في لقاء الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية أمام دجوليبا المالي الى جانب البرازيلي يان ساس الذي يشكو من اصابة عضلية.

يذكر أنّ المباراة سيتولى ادارتها الحكم الصومالي عمر أرتان.

وكان الترجي الرياضي فاز في الجولة الافتتاحية على دجوليبا المالي برباعية نظيفة في رادس فيما انقاد ساغرادا اسبيرنسا الأنغولي الى هزيمة ثقيلة في القاهرة أمام بيرامدز المصري 1-5.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.