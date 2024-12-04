بسبب التغيرات الجوية الليلة وغدا: تحذير هام لمستعملي “اللود”..#خبر_عاجل

أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، بأنه قد يتم تسجيل اضطرابات في مواعيد سفرات اللود الليلة الأربعاء وغدا الخميس بسبب التغيرات والتقلبات الجوية التي أعلنها المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة له اليوم.

وقالت الشركة إنه سيتم إعلام كافة حرفائها بكل تغيير في الإبان.

يُذكر أن الوضع الجوي يتميز خلال هذا اليوم الأربعاء 04 ديسمبر 2024 بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وتشمل تدريجيا بعد الظهر بقية مناطق الشمال والوسط ثم لاحقا الجنوب الشرقي أثناء الليل.

وسيتواصل نزول الأمطار يوم الغد الخميس بأغلب الجهات وتكون محليا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي مع هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و 80 كلم/س، تكون مثيرة محليا للرمال بالجنوب وتصل مؤقتا إلى حدود 100 كلم/س بالمناطق الساحلية والمرتفعات.

ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بأغلب المناطق وخاصة بالمرتفعات.