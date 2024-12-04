أبرز تدخلات الحماية المدنية اثر الأمطار الأخيرة..

نشرت الحماية المدنية اليوم الأربعاء حوصلة أهم التدخلات على اثر الأمطار الاخيرة من يوم 03 ديسمبر 2024 على الساعة 06:00 إلى غاية 04 ديسمبر 2024 على الساعة 06:00.

وفي ما يلي التفاصيل:

* نابل – الهوارية / التوقيت : 12:38

تولت فرق النجدة و الإنقاذ القيام ب:

* قليبية: إخراج 09 ركاب لهم حالات فزع من داخل سيارة أجرة (نقل ريفي) عالقة بمجرى وادي الإمام بمنطقة أزمور تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي كما تم إنتشال السيارة من الوادي.

* قليبية: 19:15: إزاحة شاحنة خفيفة عالقة من وادي الشيوة.

* باجة – نفزة / التوقيت : 14:20: ضخ مياه من منزل وسط المدينة

* باجة – نفزة / التوقيت: 19:15: ضخ مياه من منزل وظيفي داخل المعهد الثانوي ابن شرف.

*سوسة-المدينة / التوقيت: 17:15: ضخ مياه بدهليز.