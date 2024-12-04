أكثر من 11 مليون مسافر عبر المطارت التونسية منذ بداية 2024

تطور عدد المسافرين عبر المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة “تاف”، مع موفى شهر نوفمبر 2024، الى 11 مليون و741 الف و201 مسافر، اي بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق بيانات نشرها ديوان الطيران المدني والمطارات.

وشهد عدد المسافرين عبر الموانئ الجوية التونسية، المستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، حتى موفى نوفمبر 2024، نموا بنسبة 9,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة 2023، ليبلغ العدد الجملي للمسافرين 8 ملايين و963 الف و 615 مسافرا.

وافادت المعطيات ذاتها، التي نشرها الديوان، مساء الثلاثاء، ان مطار تونس قرطاج الدولي سجل نسبة تطور في المسافرين بنسبة 8,8 بالمائة بما قدره 874 677 6 مسافرا، ومطار جربة جرجيس الدولي بما يعادل 12,7 بالمائة الى 843 110 2 مسافر، ومطار توزر نفطة الدولي بما قدره 97,9 بالمائة 133 28 مسافرا ومطار طبرقة عين دراهم الدولي بنسبة 7 بالمائة الى 626 2 مسافر.

في المقابل سجل مطار صفاقس طينة الدولي تراجعا بنسبة 11,1 بما يعادل 046 143 مسافرا ، وفق المصدر ذاته.