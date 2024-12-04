رميا بالرصاص: مقتل الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تأمين في أمريكا

قتل الرئيس التنفيذي ل”يونايتد هيلث كير”، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي في الولايات المتحدة، رميا بالرصاص أمام فندق هيلتون في نيويورك، في هجوم مستهدف على ما يبدو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن براين تومسون (50 عاما) أصيب بالرصاص قبيل الساعة السابعة صباحا في الفندق الواقع في مانهاتن، فيما أشارت محطة “سي إن بي سي” إلى استخدام كاتم للصوت في الهجوم.

وفرّ منفّذ الهجوم الذي وُصِف بأنه كان يضع قناع وجه أسود، بعد الحادث.

وأكدت الشرطة حدوث إطلاق نار في الموقع الذي انتشر فيه شرطيون يجوبون المنطقة المحيطة بالفندق، التي عادت ما تكون مزدحمة في مانهاتن وكان من الممكن أن تكون مليئة بالأشخاص وقت الحادثة.

المصدر: أ ف ب