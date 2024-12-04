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عاجل/ في 663 خطّة: فتح باب الترشح للدفعة الثانية من مناظرة “الصوناد” (تفاصيل)

2024/12/04 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


اعلنت الشركــة الوطنيــة لإستغـلال وتوزيـع الميـاه، في بلاغ اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2024، عن فتح الدفعة الثانية والمتبقية من المنـاظـرة الخارجيـة بعنوان سنة 2024 والمتضمنة لـ 663 خطة.
وافادت الشركة ان باب الترشحات الإلكترونية، سيفتح بداية من يوم الغد الخميس 05 ديسمبر والى غاية الخميس 19 من نفس الشهر، عبر الموقـع الخاص للمناظرات الخارجية للشركة https://concours.sonede.com.tn/ .
ودعت الشركة الراغبين في المشاركة في هذه المناظرة الى الإطلاع على نص البلاغ وتسجيل ترشحاتهم وجوبا عبر تعمير الإستمارة الإلكترونية الموجودة بالموقع المذكور.
وفي ما يلي نص بلاغ المناظرة:

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