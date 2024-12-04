هام/ إثر زيارته لجندوبة وباجة: وزير النقل يسدي هذه التعليمات

أدّى وزير النقل رشيد عامري أمس الثلاثاء زيارة ميدانية إلى كل من ولايتي جندوبة وباجة للاطّلاع على سير العمل بعدد من المرافق التابعة لكل من الشركة الجهويّة للنّقل بباجة والشركة الجهوية للنقل بجندوبة والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرّية والوكالة الفنيّة للنقل البرّي والشّركة الوطنية للسكك الحديديّة التونسيّةو ديوان الطيران المدني والمطارات.

ورافق الوزير في زيارته كل من والي جندوبة هشام الحسومي ووالي باجة أحمد بن خرّاط وعدد من إطارات الجهتين وإطارات الوزارة والمديرين الجهويين للنقل بالولايتين ومسؤولي مؤسسات النقل والمنشآت المعنية.

وأكّد عامري أن الوزارة تعمل على إحكام الرّبط بين مختلف جهات البلاد من خلال تعصير منظومة التنقّل بما يسهم في الإرتقاء بمؤشرات التنمية الاجتماعية والإقتصادية، مفيدا أن الخيار الأمثل للدولة هو تطوير شبكة النّقل الحديدي باعتبار مزاياه التفاضلية.

واطلع الوزير أيضا على مدى تقدّم إنجاز مشروع تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي البري بملولة (ولاية جندوبة) بكلفة جملية تقدّر بـ 49.462 مليون دينار، وقد بلغت نسبة تقدم الاشغال 68 % ودعا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستكماله في الآجال بما يجعل منه مرفقا نموذجيا وفضاء حياة

من جانب آخر، دعا الوزير أبناء ولاية جندوبة ومختلف الفاعلين بها إلى المبادرة في تقديم برامج تنموية وجعل الجهة أكثر جذبا خاصة مع ما تملكه من مقومات بما من شانه أن يسهم في تنشيط الحركة الجوية لمطار طبرقة – عين دراهم الدّولي واستقطاب أسواق واعدة وذلك بالتوازي مع العمل على تأهيل أسطول الخطوط التونسية السريعة.

وإثر معاينته لمدى تقدّم إنجاز عدد من المشاريع أسدى الوزير تعليماته بـ :

– الإعلان عن طلب العروض المتعلّق بمشروع بناء مركز الفحص الفني بجندوبة في أجل أقصاه 15 جانفي 2025 واستكمال المشروع بتاريخ 25 جويلية 2025.

– دخول مشروع ورشة الحافلات النموذجية التابعة للشركة الجهوية للنقل بباجة العمل في جوان 2025

– دخول مشروع محطّة النّقل البري بباجة حيز الإستغلال يوم 25 جويلية 2025

– الإنتهاء من أشغال تهيئة محطة القطار بولاية باجة في أجل أقصاه 20 مارس 2025

– إنطلاق الشركة الجهوية للنّقل بجندوبة بتاريخ 25 جانفي 2025 في استغلال نظام المساعدة على الإستغلال وإعلام المسافرين » SAE IV » ونظام مراقبة الأسطول بواسطة الأقمار الصناعية » GPS » وتركيز منظومة التحكم في الطاقة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات » ERP «وبرمجة زيارة بتاريخ يوم 20 مارس لمعاينة مدى نجاعة هذه الأنظمة

– استكمال الأشغال بورشة صيانة حافلات الشركة الجهوية للنّقل بجندوبة قبل موفى سنة 2024 ربحا للوقت وللطاقة.

– تجهيز مطار طبرقة عين دراهم الدّولي بكاميراه المراقبة وتهيئة سقف بهوه في أجل أقصاه آخر شهر فيفري 2025

– التنسيق مع الهياكل المعنية لابجاد حل سريع للإشكال المتعلّق بمشروع مركز الفحص الفني للعربات في جندوبة والمعطّل منذ 4 سنوات لإستكماله في أقرب الآجال؛

وإثر ما تمّ تسجيله من نقائص وإشكاليات بعدد من المرافق أسدى وزير النّقل تعليماته بـ:

– العمل على تهيئة مركز المناورات لإجراء امتحانات السياقة بجندوبة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لفصله عن البنايات السّكنية والمرافق التربوية والرياضية المحاذية له حفاظا على سلامة الممتحنين والمعدّات والمواطنين عموما

– تهيئة أرضية مركز الفحص الفني بجندوبة والعناية بالنظافة وتحسين ظروف العمل وحسن توظيف الموارد البشرية وفقا لاختصاصاتهم الفنيّة

– إحكام المراقبة بالإدارتين الجهويتين للوكالة الفنية للنّقل البري بكل من جندوبة وباجة والتصدّي للتجاوزات فيما يتعلّق بامتحانات الحصول على رخص السياقة وأيضا فيما يتعلّق بتوجيه الحرفاء للقيام ببعض العمليات الفنيّة خارج مراكز الفحص الفنّي بتعلّة افتقاد هذه المرافق للمعدّات الضرورية للقيام بذلك

– دعوة الشركة الجهوية للنقل بباجة لتثمين مقاعد حافلات زال الإنتفاع بها وتجهيز محطّة القطار بباجة بها بصفة ظرفية وعاجلة

– حسن التسويق والترويج للمشاريع المبرمجة والمعطّلة لجلب المستثمرين