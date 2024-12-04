بطاقة ايداع ضد مروّضة بشبهة الاعتداء على طفلة الـ5 سنوات

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة، اليوم الاربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق مروّضة تعمل باحدى رياض الأطفال بكسرى من ولاية سليانة وذلك من أجل شبهة الاعتداء بواسطة قلم على عين طفلة عمرها خمسة أعوام .

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القاسمي، لموزاييك، أن إشعارا ورد على النيابة العمومية وعريضة صادرة عن ولي طفلة عمرها خمسة أعوام مفادها نقلها الى مستشفى الأطفال بباب سعدون بالعاصمة وذلك اثر تعرضها للاعتداء بواسطة قلم على مستوى العين مما تطلب إيواءها بالمستشفى للعلاج، حيث تم منحها شهادة طبية للراحة الأولية مدة شهرين مع امكانية خضوعها للجراحة.

وأفاد عيسى القاسمي بانه تم في مرحلة أولى تعهيد وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفولة بالأبحاث اللازمة ليتقرر الاحتفاظ بمروّضة تعمل بالروضة التي تدرس بها الطفلة، وباحالة الملف على أنظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدها وضد كل من سيكشف عنه البحث واحالتها على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.