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عاجل/ مجلس الجهات والأقاليم يصادق على مشروع قانون المالية برمته..

2024/12/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

صادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مساء الاربعاء، خلال جلسة عامة برئاسة، عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية على مشروع قانون المالية 2025 برمته بموافقة 65 نائب ورفض 8 نواب واحتفاظ 4 نواب.
وكان المجلس الوطني للجهات والاقاليم انطلق في مناقشة مشروع القانون، أمس الثلاثاء، بعد ان صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين المنقضي، على مشروع قانون المالية المذكور برمته، بموافقة 87 صوتا ورفض 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا، علما و أن مجلس نواب الشعب انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024.

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