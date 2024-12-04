ضخ حوالي 130 طنا من مادة البطاطا بأسواق هذه الولاية..#خبر_عاجل

قدرت الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، الأربعاء، الكميات التي جرى ضخها في الأسواق الجهوية من مادة البطاطا بنحو 130 طنا.

وأكدت، خلال جلسة بمركز الولاية، على أن العمل متواصلا لضخ كمايت إضافية من هذه المادة قصد تعديل وضعية التزويد.

وبينت إحصائايت هذه الادارة أن الحصص الأسبوعية التي ترد على الجهة من مادة السكر الأبيض السائب عادلت 76 طنا.

وشدد أعوان الإدارة، خلال عرض خصص للاطلاع على وضعية السوق المحلية، أنه سيجري التزود بالسكر الصناعي والسكر الحرفي الموجهة للصناعيين والحرفيين بنسق عادي.

وأوضحوا، في الإطار ذاته، أن عرض مادة القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي شهد تحسنا ملموسا لدى تجار الجملة والتفصيل والمساحات التجارية.

يشار إلى أنه تم، على المستوى الوطني، توفير كميات تناهز 87 طنا من مادة السكر العائلي والصناعي موردة من القطر الجزائري.

وستضمن هذه الكميات، وفقا للإدارة الجهوية للتجارة، مخزونا يكفي لاستهلاك أربعة أشهر من هذه المادة على المستوى الوطني.

وبلغت الكميات التي تم التزود بها وطنيا من مادة القهوة 1235 طنا في انتظار توريد 3571 طنا ستغطي 3 اشهر من الاستهلاك مع ضمان توزيع أسبوعي بواقع 700 طن.