رفع 286 مخالفة اقتصادية وحجز حوالي 4 أطنان من البطاطا و3 أطنان من السميد بهذه الولاية..

أحصت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار بالمهدية 286 مخالفة اقتصادية تم رفعها خلال شهر نوفمبر المنقضي.

وأكدت اللجنة، خلال جلستها الدورية مساء الأربعاء، أن المخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية والزيادة فيها وعدم إشهارها، علاوة على الفوترة وإخفاء أو احتكار منتوجات.

وأمن 100 فريق من أعوان المراقبة 12 ألف زيارة رقابية طالت مخازن التبريد وبيع المواد الغذائية بالتفصيل وبالجملة والمقاهي والمطاعم وقطاع الخضر والغلال والأسماك والفواكه الجافة إلى جانب اللحوم الحمراء والدواجن والمخابز والمواد العلفية.

وأفضت العمليات الرقابية خلال الفترة نفسها إلى حجز 842ر3 طنا من مادة البطاطا و289 كغ من الأرز و508 كغ من القهوة المقلية و875ر2 طن من مادة السميد المدعم.

واشتلمت قائمة المحجوزات، زيادة على ما تقدم، على 1210 علبة سجائر بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى في قطاعات شملتها العمليات الرقابية.