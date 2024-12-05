رابطة الأبطال الافريقية (الترجي الرياضي – ساغرادا الأنغولي) : من أجل الانتصار الثاني على التوالي وصدارة المجموعة الرابعة

يتطلع الترجي الرياضي الى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم حين يواجه غدا الجمعة بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا نادي ساغرادا اسبيرانسا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسيخوض فريق باب سويقة اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه العريض يوم الثلاثاء الفارط في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية على دجوليبا المالي برباعية نظيفة، أتبعه يوم الاحد بانتصار محلي على شبيبة العمران بنتيجة هدفين دون رد في الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وقلّص على اثره الفارق الى نقطتين مع صاحبي الصدارة النادي الافريقي والملعب التونسي.

ومن المنتظر أن يعوّل المدرب الروماني لورينتيو ريجيكامب على تشكيلة هجومية لا تختلف كثيرا عن المباراتين الأخيرتين مع الحرص على تجنب الأخطاء الدفاعية سيما وأنّ الفريق سيفتقد خدمات المدافع الدولي ياسين مرياح الذي تعرّض في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لاصابة حادة على مستوى الأربطة المتقاطعة رغم امكانية استعادة خدمات المدافع المحوري الجزائري محمد امين توغاي.

وسيسعى ممثل كرة القدم التونسية، في ظل الجاهزية والانتعاشة التي يشهدها أغلب عناصر الفريق على غرار الجنوب افريقي الياس موكوانا والبرازيلي رودريغو رودريغيز ورائد بوشنيبة والموهبة الصاعدة قصي معشة مع امكانية عودة الجزائري يوسف البلايلي الذي كان تخلف عن لقاء البطولة الاخير لاسباب صحية، الى حصد النقاط الثلاث نتيجة وأداء من أجل تعزيز صدارته في المجموعة الرابعة وتاكيد طموحاته العريضة في الظفر بلقب المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه والاولى منذ نسخة 2019.

ولئن كان فارق التاريخ الكروي والامكانيات يصب لمصلحة الترجي الرياضي الذي يترقب بانشغال قرعة كأس العالم للأندية ومعرفة هوية منافسيه في دور المجموعات لمونديال أمريكا 2025، الا أنّ ذلك لا يمنع توخي الحيطة والحذر خاصة وأنّ المنافس اظهر في الدورين التمهيديين من المسابقة صلابة على ارضه بثلاثيتين في شباك سانت لويس السيشالي واينوغو رينجرز النيجيري وهو سيدخل المواجهة برغبة تدارك خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام بيراميدز المصري بنتيجة 1-5 وانعاش اماله في سباق المراهنة على احدى البطاقتين المؤهلتين الى دور الثمانية.

ورغم أنّ نادي ساغرادا اسبيرانسا أقل شأنا من الترجي الرياضي على المستوى القاري، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب البطولة الأنغولية بعد مضي 12 جولة ويملك مستوى وامكانيات محدودة مقارنة بقطبي أنغولا بيترو أتليتيكو وبريميرو دي أغوستو، فإنّ ذلك لا يجب أن يحجب الرؤية من خطورة بعض عناصره التي بمقدورها صنع الفارق على غرار خايمي بيمباو وكاشي اضافة الى كل من المالي سادا ديالو والزامبي براين مويلا.

ويقام لقاء الترجي الرياضي ومضيفه ساغرادا اسبيرانسا بادارة الحكم الصومالي عمر أرتان.